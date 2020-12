13. Spieltag : Freiburg bestraft trostlose Hertha: Dritter Sieg in Serie

Freiburg 13 Punkte aus 13 Spielen - das hatten sich die mit vielen Millionen aufgepeppten Berliner anders vorgestellt. Das Traumziel Europa ist ganz weit weg, nach dem 1:4 in Freiburg droht im neuen Jahr sogar der Abstiegskampf.

„Wir haben überhaupt nicht das aufs Feld gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Gegen eine aggressive Freiburger Mannschaft muss man konsequenter in den Zweikämpfen sein“, monierte der Berliner Maximilian Mittelstädt beim TV-Sender Sky und fügte mit Blick auf die Tabelle hinzu: „Wir haben uns mehr vorgenommen. Das müssen wir aufarbeiten. Wir müssen nach der Winterpause besser zurückkommen. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust. Wir müssen die Fehler analysieren und endlich punkten.“

Vincenzo Grifo (7. Minute) hatte die Mannschaft von Trainer Christian Streich per Kopf in Führung gebracht, kurz nach der Pause gelang Dodi Lukebakio (52.) der zwischenzeitliche Ausgleich. Anschließend drückte die Hertha, ließ aber beste Gelegenheiten durch Niklas Stark (55.), Jordan Torunarigha (56.) und Krzysztof Piatek (57.) aus - und wurde dafür bestraft. Ermedin Demirovic (59.) schockte die Berliner mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum 2:1, Verteidiger Manuel Gulde (67.) legte nach einer Ecke per Kopfball nach. Den Schlusspunkt setzte Nils Petersen per Foulelfmeter (90.+3).