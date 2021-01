SC-Sieg gegen Stuttgart : Freiburg-Coach Streich empfiehlt sich

Freiburg Christian Streich und der SC Freiburg - das passt einfach. Der Trainer ist das Aushängeschild der Badener, die das Südwest-Duell mit dem VfB Stuttgart mit 2:1 für sich entscheiden. Der Trainer empfiehlt sich mit seiner Arbeit. Ist er bereit für höhere Aufgaben?

Die Tore von Ermedin Demirovic (14. Minute) und Woo-yeong Jeong (37.) sorgten dafür, dass Freiburg in acht der vergangenen neun Partien mindestens doppelt traf. Wenn ihm eine solche Quote gelingt, was könnte Streich mit Spielern wie BVB-Star Erling Haaland erreichen? Oder funktioniert er nur im Breisgau? Kann der dienstälteste Bundesliga-Trainer nur in der Heimat erfolgreich sein, bei dem Club, der wie eine „Familie“ für ihn ist? In dem Umfeld, das ihn nicht infrage stellt, auch bei neun sieglosen Spielen nicht wie zu Saisonbeginn?