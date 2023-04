Bundesliga Freiburg jagt KSC in der ewigen Tabelle

„Wir sind zufrieden, aber wir sind auch so ehrgeizig, um zu sagen, dass wir auch in Bremen bestehen wollen. Wenn uns das gelingt, wäre das überragend“, sagte der Coach. „Intern haben wir nicht über die 50 Punkte gesprochen, aber wir wollen alles dafür tun, um am Wochenende auf diese 50 Punkte zu kommen.“