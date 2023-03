Bundesliga Freiburger Kampfansage: „Wollen da oben bleiben“

„Die Jungs sind jung und hungrig, die sollen immer sagen, was sie denken. Also sie sollen schon vorher überlegen und keine dummen Sachen sagen. Aber die haben eine eigene Meinung. Und wenn sie sagen, sie wollen da oben bleiben, dann hoffe ich, sie wissen auch was das bedeutet, in solchen Bereichen zu sein. Ich werde sie daran messen“, sagte Streich nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05.