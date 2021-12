Nach Corona-Infektion : Freiburger Schmid gibt Comeback in zweiter Mannschaft

Wiesbaden Der SC Freiburg kann im Kampf um einen Europacupplatz in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga wohl bald wieder auf Jonathan Schmid setzen.

Der 31 Jahre alte Franzose gab rund vier Monate nach seiner Erkrankung an Covid-19 in der zweiten Mannschaft sein Comeback. Bei der 0:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga stand der Ersatzkapitän der Profis in der Startelf und wurde in der 65. Minute ausgewechselt.