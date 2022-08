Bundesliga : Freiburgs Trainer Streich gegen VAR-Bilder im Stadion

Augsburg Trainer Christian Streich vom SC Freiburg fände es „nicht gut“, wenn Videobeweis-Bilder künftig auch Zuschauern in Bundesliga-Stadien gezeigt werden.

„Die Schiedsrichter haben ohnehin schon enormen Druck. Und dadurch wird der Druck wahnsinnig erhöht“, sagte Streich nach dem Bundesliga-Spiel der Breisgauer in Augsburg.

Der Fußball-Trainer begründete seine Meinung weiter mit „zu vielen Emotionen“ in Stadien: „Das ist nicht ohne. Es gibt Situationen, wo dann von einer Mannschaft 40.000 da sind. Und 23.000 sehen es so und 17.000 sehen es so. Das würde ich auf keinen Fall machen.“