Bundesliga Freiburgs Trainer Streich leidet - Lob für Schiri Stieler

Zwei Wochen nach der 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart kassierten die Freiburger trotz einer ordentlichen Leistung den nächsten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga. Eine Schlüsselszene war sicher die Rote Karte gegen SC-Profi Nicolas Höfler nach einem Foul an Marcel Sabitzer (81.), in dessen Folge die Dortmunder noch zweimal trafen und so das Spiel für sich entschieden.