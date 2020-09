Hertha-Sportdirektor : Friedrich: Haben uns mit Mario Götze beschäftigt

Berlin Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich hat ein Interesse des Berliner Fußball-Bundesligisten an Ex-Nationalspieler Mario Götze bestätigt.

„Natürlich ist das ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben“, sagte Friedrich in der Pause des Bundesliga-Spiels gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN. „Aber, wie gesagt, es sind ganz viele Namen, mit denen wir uns beschäftigen. An dieser Stelle kann und möchte ich dazu nichts sagen.“ Was mögliche Neuverpflichtungen betreffe, solle man sich „überraschen lassen“.