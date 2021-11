Bundesliga : Früherer Bayern-Profi Andersson: Haaland fehlt ein Wechsel

Berlin Der frühere Bayern-Abwehrchef Patrik Andersson rät Topstürmer Erling Haaland, Borussia Dortmund zu verlassen.

Der Norweger Haaland spielt seit Januar 2020 in Dortmund und hat noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024 beim BVB. Wegen einer Verletzung am Hüftbeuger fällt er derzeit aus. Immer wieder gibt es Spekulationen um eine Ausstiegsklausel und ein Interesse vieler europäischer Topclubs an einer Verpflichtung des Angreifers.