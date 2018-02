später lesen Er coachte Bochum, Fortuna und Duisburg Früherer Trainer Rolf Schafstall ist tot FOTO: Imago FOTO: Imago Teilen

Der frühere Bundesliga-Trainer Rolf Schafstall ist tot. Wie der VfL Bochum, bei dem Schafstall über viele Jahre gearbeitet hatte, am Mittwoch mitteilte, starb Schafstall am 30. Januar im Alter von 80 Jahren. Schafstall trainierte in seiner Karriere auch Fortuna Düsseldorf.