Bundesliga : Frust und Ärger: Gladbach sieht Bayern als Aufbaugegner

Berlin So schlecht lief das erste Saisonviertel für Borussia Mönchengladbach zuletzt vor elf Jahren. Ein Pokal-Kracher soll für den schnellen Stimmungswandel nach der Niederlage gegen Hertha sorgen.

Auch für Hütter ist der historisch spannende Zweikampf mit den Bayern die perfekte Chance, dem unliebsamen Zick-Zack-Kurs in dieser Saison eine entscheidende Wende in die richtige Richtung zu geben. „Ohne Hertha BSC zu beleidigen, das ist ein anderes Kaliber, sie sind auch unheimlich gut in Form. Ich weiß aber, dass meine Mannschaft eine Reaktion zeigen kann, dass sie zu Hause ungeschlagen ist, und mit den Zuschauern im Rücken ist es ein anderes Spiel, ein anderer Wettbewerb“, sagte der Gladbach-Coach. Die Erinnerung an das 1:1 gegen den Rekordchampion zum Saisonauftakt ist noch intakt.

So paradox kann Fußball eben sein. Den mutigen Ansagen vor dem Cup-Duell am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen die Münchner Übermacht im Borussia-Park war eine recht hilflose Vorstellung in einem ziemlich dürftigen Bundesliga-Spiel gegen die nach Stabilität und Konstanz suchende Hertha vorausgegangen. Gladbach unter Hütter, das ist die Hertha-Parallele, sucht auch noch die große Verlässlichkeit. „Wir müssen uns auf alle Fälle steigern. Unsere Auswärtsstatistik ist nicht das, was mir vorschwebt“, sagte Hütter. „Im Moment können wir nicht zufrieden sein“, fügte der Österreicher an.