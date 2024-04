Bundesliga Frustrierendes Stadion-Jubiläum: BVB zurück im Alarm-Modus

Während sie mit ihren Fans ausgelassen den von Trainer Sebastian Hoeneß als „Big Win“ bezeichneten 1:0 (0:0)-Sieg in Dortmund feierten, saßen die BVB-Profis bereits in der Kabine und trauerten der verpassten Chance auf einen großen Schritt in Richtung Champions League nach. Kapitän Emre Can machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: „Das ist ein herber Rückschlag. Wir wollten bis auf einen Punkt an Stuttgart heranrücken, jetzt sind es sieben Punkte Rückstand.“