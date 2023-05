Titelkampf in der Bundesliga Frusttage für Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Schon vor der standardmäßigen 100-Tage-Bilanz kann Tuchel auf ein erstaunliches Auf und Ab mit seinem neuen Ensemble zurückblicken, musste sogar schon einen handfesten Kabinen-Clinch zwischen Sadio Mané und Leroy Sané moderieren. Zwischenzeitlich war er „schockverliebt“ in seine Mannschaft, ein anderes Mal vermisste er den richtigen „Spirit“. Und nach dem wohl entscheidenden Meister-Rückschlag beim 1:3 gegen RB Leipzig „komplett ohne Ankündigung“ war der 49-Jährige sauer wie nie in der kurzen Amtszeit. „Es kommt auf die kleinen Sachen an. Gar nicht so sehr, dass wir herumschreien und in Schrankwände beißen oder Zähne zeigen“, mahnte Tuchel im ZDF zur Detailarbeit.