Bundesliga Füllkrug warnt vor Europapokal-Euphorie um Ex-Club Werder

Der in dieser Saison in der Liga elfmal für die Dortmunder erfolgreiche Torjäger Füllkrug meinte mit Blick auf Europapokal-Hoffnungen an der Weser: „Wenn du dir so ein großes Ziel setzt, kannst du auch wieder etwas verlieren. Es ist nicht so einfach, damit umzugehen. Aber die Jungs werden das schon machen.“ Laut Füllkrug seien die bisherigen Leistungen der Bremer, die er im Sommer in Richtung Ruhrpott verlassen hatte, „bemerkenswert“.