Bundesliga Fünf Gründe für den Meistertitel für Bayer oder Bayern

Erfahrung: Immer wieder waren Teams in der jüngeren Historie nah dran, den Bayern die Meisterschale zu entreißen, ehe sie scheiterten. Leverkusen selbst erlebte das im Frühjahr 2000 durch eine Niederlage am letzten Spieltag in Unterhaching. Ein Jahr später verspielte Schalke 04 am vorletzten Spieltag Rang eins und wähnte sich im Finale für einige Augenblicke fälschlicherweise als Meister. 2023 verpasste Dortmund am letzten Spieltag sogar im eigenen Stadion den Sieg und den Titel. Was all den Teams fehlte und Bayern hat, brachte just Alonso vor dem Gipfeltreffen auf den Punkt: „Sie haben die Sieger-DNA.“