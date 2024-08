Fußball-Bundesliga „Für jeden ein Highlight“: Leverkusen in Gladbach gefordert

Große Kulisse im Borussia-Park, ein Meister in Top-Form und ein mutiger Herausforderer - der Bundesligaauftakt am Freitagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen könnte gleich ein Highlight werden. „Das Adrenalin ist zurück“, sagte Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso nach dem Krimi um den Supercup am vergangenen Wochenende. Damit hat der Titelverteidiger gleich ein Zeichen gesetzt für einen spannenden Saisonauftakt.