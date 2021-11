Bundesliga : Fürth-Coach Leitl „sehr angefressen“ nach Negativrekord

Fürth Die SpVgg Greuther Fürth blendet den Blick auf die Tabelle aus. Das ist für den meilenweit abgeschlagenen Aufsteiger sicher auch besser so.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht bundesligatauglich, wenn du so viele Gegentore bekommst“, konstatierte der verärgerte Trainer der SpVgg Greuther Fürth nach dem defensiv blamablen 3:6 (1:2) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Es war die elfte Niederlage des Aufsteigers am Stück - das ist innerhalb einer Saison noch keinem anderen Verein widerfahren.

Leitls von Ausfällen durchsiebte Viererabwehr ist in der aktuellen Zusammensetzung für den schier hoffnungslosen Kampf um den Klassenerhalt einfach nicht geeignet. „Ich bin schon sehr angefressen“, räumte der gesundheitlich leicht angeschlagene Coach auf der Pressekonferenz ein. „Wenn du dich gerade in der Abwehrkette so präsentierst, reicht es einfach nicht.“