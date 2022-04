31. Spieltag : Fürth steigt ab - „Bis zum Schluss dran geglaubt“

Fürth Greuther Fürth ist abgestiegen. Gegen Leverkusen schlagen sich die Franken teilweise selbst. Beim Sportdirektor fließen Tränen. Der Trainer fühlt sich „scheiße“. Der Kapitän formuliert neue Ziele.

„Es fühlt sich nicht gut an. Ich habe immer bis zum Schluss dran geglaubt, dass uns dieses Wunder gelingen könnte. Deshalb ist meine Gefühlslage einfach scheiße heute“, sagte Trainer Stefan Leitl. Seine Mannschaft sei abermals an ihre Leistungsgrenze gegangen. „Aber es reicht leider nicht, um in der Liga zu bleiben“, sagte der 44-Jährige.

„Wir greifen nochmal an nächstes Jahr“

Im Gegensatz zu ihm konnte Azzouzi seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. „Es tut halt weh. Du gibst so viel und es reicht manchmal nicht“, sagte Azzouzi bei Sky und wischte sich immer wieder die Tränen aus den Augen. „Es wird wieder weitergehen. Wir greifen nochmal an nächstes Jahr.“

Hypothek des verheerenden Saisonstarts zu groß

Die Spielvereinigung kehrt damit wie schon nach ihrem ersten Bundesliga-Aufstieg 2012 nach nur einer Spielzeit in die 2. Liga zurück. Trotz einer Leistungssteigerung in der Rückrunde war die Hypothek des verheerenden Saisonstarts am Ende zu groß. Leverkusen sammelte am Samstag hingegen wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.