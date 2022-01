Bundesliga : Funktionär Axel Hellmann rechnet mit Eberls Rückkehr

München Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann rechnet mit einer Rückkehr von Max Eberl ins Fußballgeschäft.

„Ich glaube, dass er die Tanks vollmachen will, dann wird er auch wieder zurückkommen“, sagte Hellmann in der Sendung „Doppelpass“ bei Sport1. Auch der hessische Bundesligist habe in den vergangenen Jahren „mehrere Fälle gehabt, in dem sich führende Mitarbeiter - nicht erste Reihe, sondern zweite Reihe - ausgebrannt gefühlt haben.“