1. Spieltag : Furioses Finale: Freiburg feiert späten Sieg gegen Mainz

Freiburg Der SC Freiburg, sein Trainer Christian Streich und der Noch-Club-Präsident und designierte DFB-Boss Fritz Keller konnten es kaum fassen. Mit einem furiosen Schlussspurt besiegten die Breisgauer zum Bundesliga-Auftakt den FSV Mainz 05 noch mit 3:0 (0:0).

Denn das Gäste-Team von Chefcoach Sandro Schwarz hatte lange die besseren Chancen. Vor 24.000 Zuschauern trafen aber Lucas Höler (82. Minute), Jonathan Schmid (84.) und Luca Waldschmidt (87./Foulelfmeter) in der Schlussphase.

Lautstark feierten die Freiburg-Fans ihr Team für den unverhofft klaren Sieg. Keller war mit dem Fahrrad ins Schwarzwaldstadion gekommen. Er hatte die Auszeichnung des 20.000. Vereinsmitglieds unmittelbar vor dem Anpfiff genutzt, um auf dem Rasen ein paar Worte an das Publikum zu richten. „Ich hatte viele schlaflose Nächte“, sagte der 62-Jährige zu seiner Entscheidung, für das Spitzenamt im deutschen Fußball zu kandidieren und versprach: „Der SC Freiburg wird immer mein Herzensverein bleiben.“

Keller war von der Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes als DFB-Präsident vorgeschlagen worden. Seine Wahl beim Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main gilt als sicher, sein Amt beim SC Freiburg wird er aufgeben.