4. Spieltag : Fußball-Bundesliga: Sieben Spiele, sieben Köpfe

Berlin Von einem Trainer über einen Rückkehrer bis hin zu einem Sitzenbleiber. Bei den Samstagsspielen stehen einige Trainer und Spieler besonders im Fokus. Auch in Freiburg, Berlin, Mainz, Bielefeld und Mönchengladbach.

Milot Rashica: Eigentlich hätte Milot Rashica an diesem Wochenende gerne in Mainz gespielt - und zwar im Trikot von Bayer Leverkusen. Doch aus dem Wechsel wurde für Werder Bremens begehrtesten Stürmer in letzter Minute nichts. Anschließend bekam Rashica eine kleine Pause, hatte zudem mit Knieproblemen zu kämpfen und soll nun wieder für Werder treffen. „Meine Aufgabe als Trainer ist es, dass sein Kopf nach dieser unbefriedigenden Transferperiode wieder frei ist“, sagte Bremens Coach Florian Kohfeldt, der seinem Angreifer eine gute Einstellung attestierte. Wie frei ist der Kopf wirklich und kann Rashica wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen? Das Auswärtsspiel in Freiburg könnte darauf erste Hinweise liefern.

Fabian Klos: In der 2. und 3. Liga traf Fabian Klos für Arminia Bielefeld wie am Fließband. So manch einer unkte nach dem Aufstieg aber, die Bundesliga könnte eine Nummer zu groß sein für den Torjäger und Kapitän der Arminia, der mit 18 noch in der Kreisliga spielte und mit 21 in der Oberliga. Und in der Tat offenbarte der 32-Jährige an den ersten drei Spieltagen Eingewöhnungsschwierigkeiten, die nicht alleine daran lagen, dass die Arminia natürlich längst nicht so dominant spielt wie in der 2. Liga. Am Samstag gegen den FC Bayern wäre ein guter Moment, alle Zweifler mit einem Bundesliga-Tor zu überzeugen.