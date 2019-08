Leverkusen-Manager : Fußball-Profis laut Rudi Völler unter „überschaubarem“ Druck

Düsseldorf Fußball-Profis stehen nach Meinung von Rudi Völler nicht unter großem Druck.

Trotz der Aussage des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Per Mertesacker, aufgrund des starken Drucks vor Spielen einen starken Würgereiz verspürt zu haben, hält Völler an seiner Meinung fest: „Per Mertesacker war bislang noch nicht in einer führenden Position als Funktionär oder Trainer. Dort, wo sich wirklich Verantwortung zuspitzt, im Management, würde er merken, was Druck bedeutet. Dort wird man nämlich am nackten Ergebnis gemessen. Und diese Verantwortung kann man sich nicht zu Elft teilen.“