Bundesliga Fußballprofis bei Cybermobbing „wie Otto Normalverbraucher“

Auf eine Strafanzeige hatte Torhüter Andreas Luthe vom 1. FC Kaiserslautern zunächst verzichtet, nachdem er nach dem Auswärtsspiel in Hannover „widerliche Nachrichten“ erhalten hatte. „Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbeigegangen...“, schrieb Luthe mit unverkennbarem Sarkasmus bei Twitter.