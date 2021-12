17. Spieltag : Gefeierter Matchwinner: Kruse schießt Union Berlin zum Sieg

Bochum Zuletzt ließ es nicht mehr wirklich rund. Doch mit dem 1:0 in Bochum kehrt bei Union Berlin die gute Laune zurück. Maßgeblichen Anteil hat Max Kruse.

Hochzeit am Donnerstag, Matchwinner am Samstag - Max Kruse hatte allen Grund zur Freude. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen ließ sich der Routinier im Abschluss an den 1:0 (1:0)-Erfolg beim VfL Bochum von den wenigen mitgereisten Fans feiern.

Kruse trifft sehenswert

Zur Überraschung vieler Beobachter stand der 14-malige Nationalspieler nur zwei Tage nach der Vermählung mit seiner Verlobten Dilara wieder in der Startelf. Und diese Maßnahme von Trainer Urs Fischer machte sich schnell bezahlt. Gleich der erste Schuss von Kruse bescherte den Eisernen die Führung. Nach Vorarbeit von Grischa Prömel, der per Kopf auflegte, traf er mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern gekonnt ins Tor. „Es war wichtig, heute noch mal ein Zeichen zu setzen. Wir hatten uns vorgenommen, das letzte Spiel vor der Winterpause zu gewinnen“, sagte Kruse.

Union zum sechsten Mal „zu Null“

Zudem war wieder einmal auf die gute Abwehr Verlass. Zum bereits sechsten Mal gab es kein Gegentor - kein anderes Bundesliga-Team spielte in dieser Saison öfter zu null. „Wir stehen wieder einmal in Tabellenregionen, wo uns keiner vermutet“, schwärmte Andreas Luthe. Für den Schlussmann war das Spiel an seiner ehemaligen Wirkungsstätte nach eigenem Bekunden „ganz speziell“: „Das fühlte sich für mich an wie nach Hause kommen. Ich war immerhin 15 Jahre hier.“