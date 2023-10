Bundesliga „Geht um Klassenerhalt“: Union stellt sich hinter Fischer

„Da gibt es überhaupt kein Vertun. Er wird am Dienstag auf der Bank sitzen“, sagte Unions Manager Oliver Ruhnert im ZDF-„Sportstudio“ nach dem 0:2 (0:1) im Krisenduell der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Beim VfB Stuttgart steht für die Berliner am Dienstag die zweite Runde im DFB-Pokal an.