Corona dämpft die Euphorie : Geister-Derby Hertha gegen Union spaltet Fans in Berlin

Berlin Eigentlich, so waren sich alle Protagonisten bei Hertha und Union einig, sollten die Derbys der Höhepunkt der Saison sein. Nun ist wegen Corona und der umstrittenen Geisterspiele alles anders.

Hertha-Manager Michael Preetz sprach von „Strahlkraft“ für die Stadt, Union-Präsident Dirk Zingler von „Fußball-Klassenkampf“. Nun, in Zeiten von Corona, ist vom Derby-Feeling nicht viel übrig geblieben, wenn der 1966 als einer von zehn DDR-Fußballclubs ins Leben gerufene 1. FC Union und das von Investoren-Millionen neu motivierte Bundesliga-Gründungsmitglied Hertha BSC zum sechsten Mal in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen.

Hertha-Cheftrainer Bruno Labbadia will sich mit den Umständen während der Corona-Krise „gar nicht mehr beschäftigen“. Stattdessen gelte es, „den Fokus darauf zu richten, was wir beeinflussen können“. Sein Union-Kollege Fischer, der wegen eines Trauerfalls in seiner Familie beim jüngsten 0:2 der Eisernen gegen den FC Bayern nicht auf der Bank gesessen hatte, bemerkte: „Ich werde versuchen, den Fokus auf das Spiel zu bekommen, auch wenn das nicht so einfach ist.“ Und der Schweizer schloss ganz im Derby-Modus an: „Ich bin mir sicher, das wird mir gelingen.“ Fischer kann nach zwei negativen Corona-Tests sein Team im Olympiastadion coachen.