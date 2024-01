17. Spieltag Gelungenes Sancho-Comeback: Dortmund siegt in Darmstadt

Der Vizemeister setzte sich mit 3:0 (1:0) beim Tabellen-Schlusslicht SV Darmstadt 98 durch. Der deutsche Nationalspieler Julian Brandt traf vor 17.810 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor in der 24. Minute, Reus erhöhte auf Vorlage von Sancho auf 2:0 (77.). Youssoufa Moukoko (90.+2) setzte den Schlusspunkt. Nach zuletzt vier Partien ohne Dreier feierte der BVB zum Jahresauftakt wieder ein Erfolgserlebnis in einer zerfahrenen Begegnung. „Das war kein Augenschmaus heute“, sagte Torschütze Brandt.