Bundesliga „Gemischte Gefühle“: Werder glaubt an Mini-Chance auf Europa

Alle sechs Spiele hatte Werder zuvor in Leipzig verloren. Nun reichte es vor allem dank einer starken ersten Halbzeit zu einem Punkt. „Gerade, weil die Leistung so gut war, steht man mit gemischten Gefühlen vor dem Ergebnis“, sagte Trainer Ole Werner. Was Europa angeht, so wolle er sich zunächst auf die eigene Leistung konzentrieren, dann auf die Konkurrenz schauen. Bremen empfängt am kommenden Samstag den VfL Bochum, der den eigenen Klassenverbleib noch nicht sicher hat.