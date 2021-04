Bayern München : Genießer Flick vor Abschied mit der Meisterschale

München Hansi Flick verlässt den FC Bayern als Meister - das ist so gut wie sicher. Nach einem Jubiläumssieg wollen die „traurigen“ Stars den Titel für ihren Tripletrainer nun perfekt machen.

Vier Wochen vor emotionalen Abschieden aus München wollen die Bayern am 24. April (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 bei der erwarteten Rückkehr von Weltfußballer Robert Lewandowski die Schale perfekt machen. „Auch wenn die Saison nicht perfekt gelaufen ist, können wir uns die Meisterschaft schnappen und das ist das Ziel“, sagte Joshua Kimmich. Als Torschütze sorgte er wie Eric Maxim Choupo-Moting beim 2:0 für den 50. Bundesliga-Sieg gegen die Werkself. In Mainz will Cheftorjäger Lewandowski, der nach seiner Knieverletzung ins Teamtraining einstieg, wieder übernehmen. Mit 35 Saisontreffern jagt er den legendären Gerd-Müller-Rekord von 40 Toren.

Lewandowskis Kollegen waren im ersten Spiel nach dem Riesenwirbel um die von Flick publik gemachte Bitte um eine Vertragsauflösung im Sommer und die anschließende scharfe Rüge der Bosse deutlich anzumerken, dass sie ihrem hochgeschätzten Trainer fünf Siege in fünf Spielen und einen möglichst schnellen Meistertitel schenken wollen. „Er hat es aber verdient, dass man für ihn jeden Tag Gas gibt. Die letzten 18 Monate waren die erfolgreichsten in der Geschichte von diesem Verein“, rühmte Kimmich. Flick stimmte die Leistung glücklich. „Ich genieße es, wenn die Mannschaft so spielt, wie in der ersten Halbzeit“, sagte er wenige Tage vor Titel Nummer sieben in seiner anderthalbjährigen Amtszeit.