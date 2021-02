Ehemaliger Premiere-Chef : Georg Kofler wird Aufsichtsrat bei Hertha BSC

Rückt als Vertreter von Millionen-Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat von Hertha BSC: Georg Kofler. Foto: Henning Kaiser/dpa

Berlin Der frühere Premiere-Chef Georg Kofler rückt als Vertreter von Millionen-Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat von Hertha BSC, wie der Geldgeber des Berliner Fußball-Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der 63 Jahre alte Kofler leitete von 1988 bis 2000 den Fernsehsender ProSieben. Später stand der in Bruneck in Südtirol geborene Medien-Manager mehrere Jahre als Vorstandsvorsitzender des Sky-Vorgängers Premiere an der Spitze des langjährigen Pay-TV-Rechteinhabers der Fußball-Bundesliga.