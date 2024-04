Bundesliga „Geschmäckle“ - Bayers mögliche Meisterschaft und die Folgen

„Bayer Leverkusen hat mit sportlichem Geschick eine fabelhafte Saison hingelegt. Es gehört sich, diese Leistung anzuerkennen“, hieß es in einer Antwort des Fan-Bündnisses „Unsere Kurve“ an die Deutsche Presse-Agentur auf die Frage wie es in den Fanszenen gesehen wird, dass ausgerechnet Bayer 04 jetzt die Bayern als Dauermeister ablöst. Durch die 50+1-Ausnahme seien die finanziellen Voraussetzungen bei Bayer aber anders als bei anderen Vereinen - insbesondere im Nachgang der Corona-Pandemie. Es werde im Falle einer Meisterschaft für neutrale Fans daher ein „Geschmäckle“ bleiben.