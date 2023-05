Bundesliga Gewalt auf Schalke: Eintracht Frankfurt verurteilt Vorfälle

„Auch wenn uns noch Informationen zu den genauen Umständen fehlen, bedauern wir natürlich außerordentlich, dass eine Sanitäterin in Mitleidenschaft gezogen wurde. Angriffe auf Helfende sind besonders verwerflich. Wir werden versuchen, mit der verletzten Frau umgehend in Kontakt zu treten“, fügte Eintracht-Vorstand Reschke an. Man habe „ein hohes Interesse“, die Verantwortlichen zu identifizieren.