Vier Gegentreffer und zwei Rote Karten - Borussia Dortmund hat im Rennen um die deutsche Fußball-Meisterschaft einen gewaltigen Rückschlag erlitten. Von Heinz Büse und Holger Schmidt, dpa

Ausgerechnet im prestigeträchtigen Revierderby gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 verspielte der Tabellenzweite beim 2:4 (1:2) womöglich seine Titelchance. Gewinnt Spitzenreiter FC Bayern am Sonntag beim 1. FC Nürnberg, würde der Abstand zu den Münchnern bei noch ausstehenden drei Spielen auf vier Punkte anwachsen. Zudem muss der BVB vorerst ohne Superstar Marco Reus und Abwehrspieler Marius Wolf auskommen, die jeweils nach Foulspielen in der 60. und 65. Minute die Rote Karte sahen.

Dagegen gelang den Schalkern dank der Treffer von Daniel Caligiuri (18./Foulelfmeter/62.), Salif Sané (28.) und Breel Embolo (86.) vor 81.196 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park ein großer Schritt Richtung Klassenverbleib. Für das Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung des BVB hatte Mario Götze (14.) gesorgt. Das zweite BVB-Tor erzielte Axel Witsel (84.)

Dabei hatte Hans-Joachim Watzke die Zielsetzung für den Endspurt noch wenige Minuten vor dem Anpfiff vorgegeben: „Wenn wir alle vier Spiele gewinnen, werden wir Meister“, sagte der BVB-Geschäftsführer beim TV-Sender ARD voller Hoffnung, dass der einen Punkt besser platzierte FC Bayern noch einmal patzt.

Doch wie so oft bei einem Derby entwickelte sich - unabhängig von den unterschiedlichen Tabellenplätzen beider Teams - eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe. Der Tabellenzweite aus Dortmund dominierte nur die Anfangsphase und schien nach dem frühen 1:0 auf gutem Weg zu einem standesgemäßen Sieg. Nach sehenswertem Lupfer von Jadon Sancho war Götze zur Stelle und kam aus kurzer Distanz zu einem seiner seltenen Kopfballtreffer.

Doch die Freude der Borussen währte nur vier Minuten. Nach einem Handspiel von Julian Weigl bei einem verunglückten Abwehrversuch entschied Schiedsrichter Felix Zwayer nach Videobeweis auf Elfmeter, den Caligiuri sicher verwandelte. Dieser Ausgleich sorgte bei den zuletzt verunsicherten Schalkern für neuen Mut. Fortan waren sie besser im Spiel und schlugen gleich bei der nächsten Chance erneut zu. Nach einem Eckball von Caligiuri nutzte Sané die defensive Standardschwäche beim BVB und traf per Kopf zum 2:1.

Das hinterließ beim Gegner sichtbar Wirkung. Zwar bemühte sich der BVB noch vor der Pause um den Ausgleich, brachte die Abwehr der Schalker jedoch nie ernsthaft in Gefahr.

Auch nach Wiederanpfiff fiel dem Favoriten zunächst wenig ein. So hatten die Schalker wenig Mühe, die Partie trotz der großen BVB-Vorteile beim Ballbesitz zu kontrollieren. Endgültig auf die Verliererstraße gerieten die Dortmunder nach dem Platzverweis für Reus nach einem Foulspiel des Nationalspielers an Suat Serdar. Dass der starke Caliguiri den folgenden Freistoß zum 3:1 verwandelte, machte das BVB-Unglück perfekt.

Die Rote Karte für Wolf nach Foul an Serdar beseitigte alle Zweifel an Schalkes Sieg. Mit neun Profis war der BVB in der Schlussphase chancenlos. Zwei späte Tore durch Witsel und Embolo konnten die Dramaturgie der Partie nicht mehr entscheidend beeinflussen.