Bundesliga Gewinner trotz Niederlage: Günters emotionale Rückkehr

Kapitän Christian Günter vom SC Freiburg war nach seinem Comeback ergriffen. „Sehr emotional“ sei diese Rückkehr gewesen, sagte der 30-Jährige nach dem 1:3 (1:2) gegen den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Begleitet von lautem Applaus und Sprechchören von den Rängen war Günter im Landesduell am Samstag in der 73. Minute eingewechselt worden. Er habe eine „Gänsehaut“ bekommen und werde diesen Moment „noch lange in Erinnerung behalten“, meinte der achtmalige Nationalspieler, der sich natürlich aber auch über die Niederlage seines Teams ärgerte.