4. Spieltag : „Gibt wenig Schöneres“: Hoffenheim oben mit dabei

Sinsheim Für Grischa Prömel gibt es „wenig Schöneres auf der Welt“, Trainer Breitenreiter ist zufrieden. Vor den Augen von Franz Beckenbauer setzt sich Hoffenheim oben fest. Der Siegtorschütze nimmt erst eine Tablette - und entscheidet dann das Bundesliga-Spiel.

Franz Beckenbauer konnte die blaue Spontanparty der TSG 1899 Hoffenheim aus der VIP-Loge beobachten. Mit der deutschen Fußball-Ikone als Gast im Stadion setzten die Kraichgauer von Trainer André Breitenreiter ihren Erfolgskurs mit nun neun Punkten und drei Siegen in Serie fort.

„Es war für mich richtungsweisend, wir haben uns oben festgesetzt“, sagte Breitenreiter nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg, der nach der dritten Saison-Niederlage schon wieder in Not gerät.

Held des Tages: Dennis Geiger

Das Ergebnis gehe „so in Ordnung. Dennoch glaube ich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Was uns gefehlt hat, war die Genauigkeit - und auch die Ruhe“, sagte Augsburgs Coach Enrico Maaßen, der vor der Saison zum FCA gekommen war. Ruhe wird auch Maaßen nicht ewig haben. Vor allem dann nicht, wenn sich die Offensive um den enttäuschenden Startelf-Debütanten Ricardo Pepi nicht signifikant steigert. Am Samstag beobachtete Breitenreiter „keine einzige Torchance“ der Gäste.