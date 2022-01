Bundesliga : Ginter-Entscheidung wird bei Gladbach zum Politikum

Mönchengladbach Die Personalie Matthias Ginter könnte für Borussia Mönchengladbach noch zwei Wochen lang zur Belastungsprobe werden - mindestens. Eine Verlängerung droht, sollte der Nationalspieler nicht wie offenbar dringend erwünscht bis zum 31. Januar noch wechseln.

Friedrich für Ginter in der Startelf

Eigentlich war die Aufstellung des Borussen-Coach nur konsequent. In Marvin Friedrich wurde der erst in der vergangenen Woche von Union Berlin für kolportierte rund fünf Millionen Euro verpflichtete Nachfolger für Ginter in die Startelf berufen. Ginter - einer der besten deutschen Verteidiger - saß zum ersten Mal in seiner Gladbacher Zeit fit nur auf der Bank. Spätestens im Sommer wird der 27-Jährige die Borussia ablösefrei verlassen. Hütter setzte damit ein klares Statement: Gladbachs Zukunft nach am Ende unterirdischer Hinserie begann bereits am 19. Spieltag. Nur ging der Plan nicht auf.