Borussia Mönchengladbach : Ginter fordert: In der Krise den Menschen helfen

Berlin Nationalspieler Matthias Ginter hat angesichts der Corona-Krise zur Solidarität aufgerufen und ein Umdenken im Profifußball gefordert.

Solidarität sei in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig. „Wir bei Borussia waren uns einig, auf Gehalt zu verzichten, weil wir auf diese Weise etwas für die Angestellten unseres Vereins tun konnten. Und so - auf freiwilliger Basis - halte ich es auch für den besseren Weg“, sagte Ginter. „In der jetzigen Situation ist es ohne Frage wichtig, anderen Menschen zu helfen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und ich hoffe, dass viele das so sehen. Die Politik sollte sich da nicht einmischen.“