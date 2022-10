Bundesliga : Gladbach bis auf Weiteres auch ohne Torwart Sommer

Mönchengladbach Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis auf Weiteres auch auf Torhüter Yann Sommer verzichten. Wie die Borussia am Mittwoch mitteilte, erlitt der Schweizer Nationalkeeper am Dienstag beim 1:2 beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal eine Sprunggelenksverletzung.

Nähere Angaben machten die Gladbacher nicht. Unklar ist zudem, was die Verletzung für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar bedeutet, die am 20. November beginnt.