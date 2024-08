Fußball-Bundesliga Gladbach-Chef Bonhof fordert Änderung beim Videobeweis

Nach dem verlorenen Auftaktspiel gegen Meister Bayer Leverkusen hatte es von den Gladbachern deutliche Kritik an den Schiedsrichtern und dem Videobeweis gegeben. Die Gladbacher waren nach einem 0:2-Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:2 gekommen. Leverkusens Florian Wirtz entschied die Partie aber in der Nachspielzeit (90.+11 Minute) zugunsten des Meisters. Der Nationalspieler verwandelte den Nachschuss nach einem Foulelfmeter, mit dem er zunächst an Gladbach-Torwart Jonas Omlin gescheitert war. Der Strafstoß war erst nach Einsatz des Videobeweises gegeben worden.