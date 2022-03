Bundesliga : Gladbach-Coach Hütter: „Dauert, bis alles so läuft“

Hat in Gladbach noch nicht richtig in die Erfolgsspur gefunden: Trainer Adi Hütter. Foto: Tom Weller/dpa

Düsseldorf Bis ins hohe Rentenalter will Adi Hütter seinen Trainerjob wohl nicht ausüben.

„Ich bin jetzt 52 Jahre alt und kann nicht sagen, ob ich mit 60 noch an der Linie stehen will“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Interview bei Spox und Goal. „Solange ich aber noch das Gefühl habe, weiter hungrig zu sein und genügend Energie zu besitzen, werde ich weitermachen. Auch wenn es wie aktuell in Gladbach einfach eine gewisse Zeit dauert, bis alles so läuft, wie ich mir das vorstelle“, sagte Hütter. Das sei aber normal. „In Frankfurt hat auch nicht alles von Anfang an funktioniert.“