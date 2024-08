Fußball-Bundesliga Gladbach-Coach Seoane: Sitzen alle auf Stuhl mit rotem Knopf

Der Mönchengladbacher Fußball-Lehrer Gerardo Seoane verspürt vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison keinen übermäßigen Druck. „Angst vor schlechten Resultaten und einer möglichen Konsequenz darfst du als Trainer nicht haben. An dem Tag, an dem du dich entscheidest, diesen Beruf auszuüben, weißt du: Wir sitzen alle auf einem Stuhl mit einem roten Knopf. Damit haben wir Trainer uns abgefunden“, sagte der 45 Jahre alte Schweizer dem „Kicker“.