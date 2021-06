Spielplan veröffentlicht : Gladbach gegen Bayern Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga

Frankfurt/Main. Erstmals auswärts: Der FC Bayern eröffnet seine Jagd auf den zehnten Meistertitel hintereinander im Borussia-Park gegen Gladbach. In der 2. Liga gibt's zum Auftakt gleich den Kracher Schalke - HSV.

Seit 2002 bestreitet der Titelverteidiger das Eröffnungsspiel an einem Freitag. Bis 2016 war das Heimrecht beim Saison-Anstoß garantiert, auch danach durften die Münchner stets in der Allianz Arena ran. Dieses Mal schickt die Deutsche Fußball Liga (DFL), die die Spielpläne veröffentlichte, den FC Bayern erstmals auf Reisen. Das erste Saisonspiel findet 33 Tage nach dem EM-Finale statt und wird von Sat.1 und DAZN übertragen.

Für die Bayern-Gegner war es zumeist kein Vergnügen, die Saison gegen den Rekordmeister zu eröffnen. In der vergangenen Spielzeit fertigten die Münchner am 1. Spieltag den späteren Absteiger FC Schalke 04 mit 8:0 ab. Werder Bremen (0:6/2016) und der Hamburger SV (0:5/2015) kassierten ebenfalls deftige Auftaktpleiten.

Ein weiterer Höhepunkt am ersten Spieltag verspricht die Begegnung Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zu werden. Der BVB hatte den Hessen in der Schlussphase der vergangenen Saison noch den Startplatz in der Champions League weggeschnappt. Die Aufsteiger VfL Bochum und SpVgg Greuther Fürth müssen in Wolfsburg beziehungsweise Stuttgart ran. Zum ersten Kräftemessen zwischen Vizemeister RB Leipzig und dem FC Bayern kommt es am vierten Spieltag (11./12. September).