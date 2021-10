Bundesliga : Gladbach-Keeper Sommer fordert: „Sollten jetzt Gas geben“

Will mit Gladbach ins internationale Geschäft: Keeper Yann Sommer. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mönchengladbach Trotz des mäßigen Saisonstarts mit Borussia Mönchengladbach hat Torhüter Yann Sommer den Anspruch untermauert, in der kommenden Saison wieder international spielen zu wollen.

Der Champions-League-Achtelfinalist der Vorsaison hatte im Sommer unter Trainer Marco Rose die Europapokalteilnahme nach einer schwachen Rückrunde verspielt und war am Ende nur Achter geworden. Auch der Start in die neue Saison unter dem neuen Coach Adi Hütter war mit bereits drei Niederlagen und nur sieben Punkten aus sechs Spielen schwach. „Wenn man ehrlich ist und sich die Statistik der vergangenen Spiele anschaut, sieht das nicht sehr gut aus“, bekannte Sommer. Der 32-Jährige verbucht die bisherigen Probleme der Borussen allerdings auch als „normal, wenn man einen neuen Trainer, neues Trainerteam und neuen Staff hat“.

Hoffnung auf Besserung macht Sommer das 1:0 am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund. „Wenn wir, wie in diesem Spiel, in einen Flow kommen, dann ist Gladbach unglaublich stark“, befand Sommer. „Das muss unser Anspruch sein, dass wir jedes Wochenende unangenehm für den Gegner sind – und dann kommt unsere Qualität automatisch zum Tragen.“