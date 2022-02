Bundesliga : Gladbach nach Eberl-Rückzug mit sportlichen Sorgen

Bielefeld Immerhin nicht verloren! Gladbach verpasst im Spiel eins nach Eberl den Befreiungsschlag, erkämpft sich aber einen verdienten Punkt. Die Abstiegssorgen bleiben.

„Dass wir noch an Max Eberl denken und ihn vermissen, ist selbstverständlich, aber irgendwann müssen wir das Thema auch mal abhaken“, sagte Nationalspieler Jonas Hofmann nach dem erkämpften 1:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld. Im ersten Spiel nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des langjährigen Sportdirektors konnte das Team zwar die vierte Pflichtspielniederlage in Serie vermeiden, doch ein Befreiungsschlag im anhaltenden Abstiegskampf blieb aus.

Sicherlich haben sich Spieler wie die zuletzt enttäuschenden Matthias Ginter, Alassane Plea und zuvor auch Florian Neuhaus mächtig ins Zeug gelegt und gerackert. Aber in dem zur Zeit sehr fragilen Gebilde verhindert eigentlich immer nur der sehr gute und konstante Torhüter Yann Sommer weitere Rückschläge. So bewahrte er sein Team auch in Bielefeld in einigen Situationen vor weiteren Gegentreffern.