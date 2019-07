Schwitzen in Rottach-Egern : Gladbach startet nach Blitzturnier im Trainingslager

Rottach-Egern Mit fast komplettem Kader hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Trainingslager in Rottach-Egern die Arbeit aufgenommen.

Nach dem Blitzturnier in Heimstetten trafen die Gladbacher tags darauf mit ihrem neuen Trainer Marco Rose am Tegernsee ein. Bereits zum achten Mal absolviert der Club eine Vorbereitungswoche in Oberbayern. Bis auf Ibrahima Traoré, der erst nach dem Trainingslager wieder einsteigt, sind alle Profis mit an Bord. Allerdings stehen Spieler wie Lars Stindl oder Breel Embolo noch nicht im Mannschaftstraining.