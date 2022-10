Bundesliga : Gladbach-Trainer Farke übt Kritik an deutscher Mentalität

Arbeitete vor seiner Zeit in Gladbach unter anderem in England: Borussia-Coach Daniel Farke. Foto: Tom Weller/dpa

Mönchengadbach- Gladbach-Trainer Daniel Farke sieht seine Arbeit und sein Team zu negativ bewertet. Der Coach verweist auf seine Erfahrungen aus England.

In einem umfassenden Statement kritisierte der Coach des Bundesligisten am Freitag die Haltung, gewisse Entwicklungen eher negativ zu bewerten. „Wenn wir das, was wir hier leisten, bei einem Verein in England leisten würden, würden sie uns auf Händen durchs Stadion tragen“, sagte Farke vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.