Transfermarkt : Gladbach verleiht Müsel - Auch Wolf vor dem Absprung

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Torben Müsel bis zum Sommer 2024 verlängert und verleiht den Offensivspieler für ein halbes Jahr an den belgischen Fußball- Erstligisten KAS Eupen.

„Das ist absolut der richtige Schritt für ihn“, sagte Trainer Adi Hütter über den 22-Jährigen, der bislang erst in zwei Bundesligaspielen zum Einsatz kam. „Er kam aufgrund von Verletzungen nie richtig in Tritt, ist seit ein paar Monaten aber stabil“, sagte Hütter.

Zudem könnte Hannes Wolf die Borussia in den kommenden Tagen verlassen. Von Hütter bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch bei Hannover 96 (18.30 Uhr/Sky) auf das Thema angesprochen, reagierte Sportchef Max Eberl kurz angebunden. „Es kann sein, dass sich da etwas ereignet in den nächsten Tagen“, sagte Eberl, wollte aber nichts zu einer möglichen Leihe oder einem Verkauf sagen: „Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.“