Fußball-Bundesliga Gladbach verliert: Aber Kleindienst trifft vor DFB-Debüt

Die größte Chance zum 1:1 hatte zuvor nicht Kleindienst gehabt, sondern Tomas Cvancara. Der Tscheche, zweifacher Torschütze beim wilden 4:4 in Augsburg in der Vorsaison, scheiterte aber in der 47. Minute mit seinem Schuss an Labrovic. Nach 14 Gegentoren in den ersten fünf Saisonspielen standen die Augsburger defensiv zumindest etwas stabiler.