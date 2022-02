21. Bundesliga-Spieltag : Gladbach weiter in Not - Köln träumt von Champions League

Gladbach weiter in Not - Köln träumt von Champions League

Berlin Verkehrte Welt am Rhein: Die als Europacup-Anwärter in die Saison gestarteten Gladbacher spielen nur remis. Köln, im letzten Jahr noch 16., liegt nur noch zwei Punkte hinter Platz vier.

Nach dem Wirbel um den Rückzug von Manager Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach den sportlichen Befreiungsschlag verpasst. Der fünfmalige Meister musste sich am Samstag mit einem 1:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld begnügen und bleibt damit in der Fußball-Bundesliga in Abstiegsgefahr.