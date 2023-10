Bundesliga Gladbacher Neuhaus im Aufwind - aber noch nicht im DFB-Kader

Für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft hat es aber noch nicht gereicht. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete auf Neuhaus für die beiden Testländerspiele gegen die USA in Hartford (14. Oktober/21.00 Uhr) und Mexiko (18. Oktober/2.00 Uhr) in Philadelphia. „Das ist aktuell ein Stück weit weg bei mir im Kopf. Ich konzentriere mich nur auf Borussia, da haben wir aktuell genug zu tun“, sagte Neuhaus. Sein bislang letztes von zehn Länderspielen absolvierte er im März 2022.